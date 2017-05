Milena Mancini: Il Piccolo Eliseo, una bomboniera

Roma, (askanews) - Milena Mancini, che interpreta Sibilla Aleramo in "La più lunga ora" su Dino Campana, in scena al Piccolo Eliseo, spiega che questo teatro per lei è una bomboniera protettiva: "Il Piccolo per me è una bomboniera, come un teatro da camera: è un luogo talmente raccolto, intimo che ti permette di avere un contatto con il pubblico. Un nucleo che ti coccola e ti fa sentire libera di dire quello che vuoi. Il grande, ci arriverò... Per come l'ho vissuto fino adesso da spettatrice è un Teatro con dignità e storia e spero che continui ad avere il coraggio che ha dimostrato fino adesso per andare avanti, sempre".