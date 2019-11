Mina Fossati insieme per il nuovo album dal 22 novembre

Milano, 19 nov. (askanews) - Da tempo lontani dalla ribalta, ma veri pilastri della musica italiana Mina e Fossati escono il 22 novembre con l'omonimo nuovo album di inediti. 11 brani, scritti e composti da Ivano Fossati e cantati da entrambi, un lavoro vivace e intenso tutto da ascoltare e da godere. "Questo apparente non tenere fede alla mia decisione di 8 anni fa di staccarmi completamente è derivato dal fatto che questo invito veniva da Mina. Mi ha chiesto di cantare insieme nel disco e questa è la grande sorpresa". "Mina Fossati" è un disco che racconta del tempo presente come ha spiegato Ivano in occasione della presentazione del disco a Milano."È un disco che parla del presente, del qui e ora".