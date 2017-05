Las Vegas (askanews) - Capelli ricci naturali, fisico statuario ma non solo. La nuova Miss America incoronata a Las Vegas è soprattutto una donna intelligente: Kara McCullough ha una laurea chimica e una specializzazione in energia nucleare si è imposta per il suo carisma. Nata in Italia a Napoli, ma cresciuta a Virginia Beach, Virginia la venticinquenne afro-americana, dopo l'incoronazione che l'ha vista primeggiare tra le 51 concorrenti, rappresenterà l'America a Miss Universo.