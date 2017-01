Miss Universo: la più bella è la francese Iris Mittenaere

Manila (askanews) - La fascia e la corona della più bella sono tornate in Europa dopo 26 anni di assenza grazie al fascino e al sorriso di Iris Mittenaere. La 23enne francese è la nuova Miss Universo: è stata incoronata a Manila sbaragliando la concorrenza delle 84 aspiranti reginette di bellezza: seconda l'haitiana Raquel Pellissier, terza la colombiana Andrea Tovar. Modella e studentessa di odontoiatria, Iris è originaria di Lille, ed è la seconda francese a vincere questo titolo in oltre 60 anni."Voglio ringraziare tutti di cuore, non riesco a credere di aver vinto ma penso che la Francia e l'Europa abbiano davvero bisogno di una Miss Universo" ha detto la giovane che è alta 1,73."Tra due anni sarò una dentista e insegnerò ai bambini come avere una buona igiene, ma ora voglio fare di più. Voglio impegnarmi perchè tutti i bambini abbiano accesso all'educazione e in particolar modo le giovani donne" ha detto Iris decisamente emozionata.