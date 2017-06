Moda Parigi, l'uomo casual sofisticato secondo Hermes

Parigi (askanews) - Hermès si conferma uno dei machi di punta della settimana della moda parigina, la stilista Véronique Nichanian ha fatto sfilare il suo uomo per la primavera-estate 2018 sicuro di sé anche quando è casual.Un look sportivo ma sofisticato grazie alla silhouette fluida di pantaloni e giacche, la palette di colori ricca di marroni, di verdi, di rossi spenti, dove non è certo mancata la calda tonalità mattone. Grande attenzione ai dettagli e agli accessori, con borse maschili che le donne vorranno rubare.