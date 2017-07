Modena Park, in cammino verso il concerto epocale di Vasco

Modena - Un fiume di persone per un concerto da record. Vasco Rossi sul palco di Modena Park. Lo show ha già incassato il record dell'evento live con maggiori presenze di un singolo artista. Un concerto epocale che tiene in fibrillazione la città di Modena per la quantità di persone che si riverserà in città e per la questione sicurezza, su cui è posta la massima attenzione: sospesi esami di Stato, vietati funerali, chiusa la bretella autostradale di Modena Nord. Disagi per cui lo stesso Vasco ha chiesto scusa. Quaranta brani in scaletta, oltre tre ore di musica, diretta su RaiUno e proiezione in 197 cinema e tre palazzetti. Insomma, numeri da sballo. Tante sciarpe, bandana e maglette con l'immagine di Vasco e persino una pizza dedicata a lui.