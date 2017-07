Monica Bellucci: dopo Kustrurica tanti progetti e una vacanza

Roma, (askanews) - Monica Bellucci è abituata a muoversi sui set di tutto il mondo, ma quello del suo ultimo film, "On the milky way", di Emir Kusturica, sicuramente è stato uno dei più faticosi e complessi: è per questo che quando ha ricevuto a Taormina il Nastro d'argento europeo per il film l'attrice italiana era radiosa."Per girare questo film ci sono voluti quasi quattro anni, quindi c'è un prima e un dopo: si cambia. Ringrazio veramente i Nastri d'argento per questo riconoscimento perché mi emoziona molto tornare in Italia per un lavoro che è stato fatto all'estero, perché comunque l'Italia è il mio Paese ed è comunque un grande affetto, ho un grande amore per l'Italia".I progetti di lavoro ora sono molti, ma la famiglia ha la priorità."Lavorerò a settembre, per una cosa che ancora non posso dire, e sto anche producendo un progetto internazionale, vorrei portare sullo schermo la storia di una donna. Ma non posso dire di più. E quest'estate un po' di vacanza, ho due figlie, quindi mi devo occupare soprattutto di loro".