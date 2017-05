Monica Bellucci: io, i francesi e Macron, che è il cambiamento

Roma (askanews) - "Macron? Io non voto in Francia, sono straniera, sono italianissima, la Francia è una delle mie basi però, insomma, magari un giorno uno psicologo mi spiegherà: straniera all'estero, italiana poco.. Insomma, così, però: cittadina del mondo. Però devo dire che i francesi sono un popolo coraggiosissimo, perché con tutto quello che è successo negli ultimi anni, hanno avuto delle prove difficilissime da sopportare e continuano a sopravvivere con grande forza, perché continuano a vivere normalmente. E credo che avessero bisogno di un grande cambiamento, e credo che Macron rappresenti per i francesi la voglia di un cambiamento".