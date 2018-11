Monologo Crozza: "Salvini posta foto di gatti, tanti mici tanto onore"

Nel monologo di Maurizio Crozza, nel corso di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, come sempre al centro i principali fatti di attualità politica della settimana: “Ogni cosa si trasforma in propaganda. L’esempio classico c’è stato due giorni fa: avevamo lo spread a 320, l’asta di BTP era andata quasi deserta, l’Europa ci stava bastonando, in Kenya una nostra volontaria era appena stata rapita… e il nostro Ministro dell’Interno cosa fa?? Postava gattini! Ha chiesto ai suoi contatti di commentare il suo post e di aggiungere altre foto di gatti. D’altra parte, avrà pensato… “molti mici… molto onore”.