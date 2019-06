Moretti sul set, i dietro le quinte del nuovo film "Tre piani"

Roma (askanews) - Anche un regista schivo e riservato come Nanni Moretti si arrende ai social network: sul profilo Instagram #sachercinema sono state postate quattro clip dei dietro le quinte del suo nuovo film, "Tre piani", in uscita nel 2020. Nell'adattamento cinematografico del romanzo di Eshkol Nevo ci sono, fra gli altri, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini. Buy interpreta la vedova Dora, giudice in pensione che cerca di instaurare un dialogo con il marito morto attraverso una vecchia segreteria telefonica. Abita al terzo piano di un palazzo nel quale si snodano tutte le vicende del romanzo. Moretti ha spostato l'ambientazione da Tel Aviv a Roma.