Morto a 64 anni Mark Hollis, ex cantante dei "Talk Talk"

Roma, 26 feb. (askanews) - Mark Hollis, ex cantante del gruppo britannico Talk Talk, che spopolò negli anni '80, è morto a 64 anni.Lanciati a Londra nel 1981, i Talk Talk hanno avuto un grande successo nel Regno Unito e in Europa con le hit synth-pop come "It's My Life" e "Such a Shame"."Sono scioccato e rattristato nel sentire che Mark Hollis è morto", ha commentato l'ex bassista Paul Webb su Facebook. "Musicalmente era un genio, ed è stato un onore e un privilegio aver suonato con lui nel gruppo", ha aggiunto."Riposa in pace, Mark Hollis", ha twittato Anthony Costello, cugino acquisito del musicista. "Meraviglioso marito e padre, uomo affascinante, fedele ai suoi principi, si è ritirato dalla musica 20 anni fa, ma è comunque un'icona musicale indefinibile", ha sottolineato.