Morto l'attore John Hurt, star di Elephant Man ed Harry Potter

Londra (askanews) - L'attore britannico John Hurt, noto per i suoi ruoli in "Elephant Man" e "Harry Potter", è morto a 77 anni per un cancro al pancreas. Una lunghissima e ricca carriera per l'attore con 200 apparizioni tra film e serie televisive in sessant'anni di lavoro.Era stato candidato due volte agli Oscar, per il ruolo di non protagonista in "Fuga di mezzanotte" e per quello di protagonista in "The Elephant Man".Camaleontico e geniale ha interpretato il signor Olivander in "Harry Potter e la pietra filosofale", il ruolo di Kane in "Alien", quello di protagonista nel film "1984", ma ha recitato anche in V per Vendetta e in Indiana Jones.Nonostante la malattia e la pesantezza delle cure a cui si era dovuto sottoporre Hurt non aveva smesso di lavorare, ha interpretato il padre spirituale di Jacqueline Kennedy nel biopic Jackie e nel 2017 usciranno tre film le cui riprese sono state completate prima della sua morte.