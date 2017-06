Morto Michael Nyqvist, protagonista della trilogia "Millennium"

Milano (askanews) - È morto a soli 56 anni Michael Nyqvist, l'attore svedese che ha interpretato il protagonista Mikael Blomkvist nella trilogia "Millennium", tratta dai libri di Stieg Larsson, che comprende "Uomini che odiano le donne", e altri due sequel. Un altro ruolo per cui verrà ricordato è il cattivo di "Mission impossibile: Protocollo fantasma", contro cui doveva vedersela Tom Cruise.L'attore, come confermato dal suo portavoce, è morto dopo una lunga battaglia contro il cancro. Alle spalle ha una storia familiare complicata: cresciuto in orfanotrofio, ha scoperto solo in età adulta l'identità dei suoi genitori, una donna svedese e un italiano che non aveva mai saputo della sua nascita.