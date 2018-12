Mox esegue "Lacci": ispirato da ragazza che colleziona disagiati

Roma, (askanews) - "In questa canzone parlo di una ragazza in particolare, l'ho descritta, colleziona disagiati, che ci posso fare?": così Mox, cantautore romano, al secolo Marco Santoro, racconta da dove ha tratto ispirazione per "Lacci", secondo estratto dal suo primo album da solista "Figurati l'amore", in uscita per Maciste dichi/Polydor il 7 dicembre, e che ha eseguito in esclusiva per askanews. L'artista sarà in concerto al Monk di Roma il prossimo 7 dicembre, il 14 dicembre da Ohibò di Milano e il 20 alla Limonaia di Fucecchio (Firenze).