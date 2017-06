Musica e divertimento a Mates Festival: 15mila a Ippodromo Agnano

Agnano (askanews) - Divertimento a 360 gradi tra musica, incontri, sport, videogame. Quindicimila persone hanno risposto al richiamo del Mates Festival che ha colorato il Parco dell'Ippodromo di Agnano per una tre giorni dedicata ai giovani e all'amicizia.Un appuntamento per tutte le età, a cominciare dall'incontro con i Mates, youtubers da milioni di fan, e con l'attore Salvatore Esposito, il mitico "Genny Savastano" di "Gomorra - La serie".Per i patiti del basket c'è stata l'opportunità di fare due tiri a canestro con il campione Nba Marco Belinelli che ha parlato della sua biografia "Poker Face".Ma soprattutto grande spazio alla musica come strumento di aggregazione sociale e sano divertimento con i live dei rapper del momento Sfera Ebbasta e Izi e gli amatissimi The Kolors, che hanno presentato alcuni brani del loro ultimo album "You".In serata, un pubblico più adulto, ha ballato con i superdj Axwell & Ingrossom, Daddy's Groove ed il mitico Bob Sinclar che ha stupito i fan con uno show fatto di musica e giochi di luce.