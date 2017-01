Napoli, torna Maradona: se qui si sogna lo scudetto è grazie a me

Napoli (askanews) - "Noi continuiamo ad avere l'illusione dello scudetto perché un giorno io ho detto a un presidente che non voleva, che Napoli si meritava una squadra per vincere lo scudetto".Un riavvicinamento sognato da tantissimo tempo, quello fra Diego Armando Maradona e la città di Napoli, concretizzatosi di nuovo in queste ore grazie all'attore Alessandro Siani e al suo spettacolo "Tre volte 10", in scena lunedì 16 gennaio 2017 al teatro san Carlo per un'unica data mondiale.Dopo i guai con il fisco italiano, per la prima volta il "pibe de oro" sarà protagonista sulla scena di una pièce teatrale scritta, ideata e diretta da Siani e dedicata alla sua grandezza e al rapporto con la città che più di ogni altra l'ha amato, l'ha anche tradito ma non l'ha mai dimenticato."Oggi Napoli lo accoglie con passione e con amore - ha detto il sindaco, Luigi de Magistris - nel tempio della cultura della nostra città. Siamo tutti felici e ci auguriamo anche di poterlo riavere nuovamente con noi quest'anno per celebrare i 30 anni del primo scudetto nella nostra città e saremo felici di poterlo riaccogliere con un evento che possa coinvolgere tutti i napoletani".Sul prestigioso palcoscenico campano, Maradona racconterà ai tifosi il suo lato intimo: l'infanzia in Argentina, i suoi primi traguardi, le gesta, l amore per il Napoli e per Napoli; il tutto attraverso storie, inedite e aneddoti, come questo."Io davo la palla ai miei compagni che facevano anche 4 goal - ha detto - crossavo indietro, veniva un compagno e segnava ma era diverso se segnavo io, anche al minuto 84 o 85 la gente gridava: vogliamo il gol di Maradona".Nel suo soggiorno a Napoli "la mano de Dios" ha incontrato anche l'attuale presidente della squadra partenopea, Aurelio De Laurentiis, incontro dal quale è trapelato un possibile coinvolgimento diretto di Maradona nel Napoli del prossimo futuro. Il ruolo non è ancora definito, ma lo spirito quello sì, e sarà vincente.