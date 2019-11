Nella primavera 2020 arriva "The Walking Dead: World Beyond"

Roma, 25 nov. (askanews) - In arrivo la terza serie dell'universo di The Walking Dead. Dalla primavera 2020 su Amazon Prime Video sarà disponibile "The Walking Dead: World Beyond" in cui, come svela il trailer, ci sarà anche l'attrice britannica Julia Ormond, vincitrice di un Emmy, in un ruolo chiave, come leader carismatico dalla grande forza.Dopo il successo di "The Walking Dead" e "Fear the Walking Dead", la nuova serie è co-creata da Scott M. Gimple, con Matt Negrete nel ruolo di co-creatore e showrunner. Nel cast ci sono Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston e Nico Tortorella. Si uniscono a loro, con ruoli fissi e come ospiti, Natalie Gold (Succession, The Land of Steady Habits) nel ruolo di Lyla, una figura misteriosa che opera nell ombra per la causa in cui crede, Al Calderon (Step Up: High Water) nel ruolo di Barca; Scott Adsit (Veep, 30 Rock) nei panni di Tony; e Ted Sutherland (Fear Street, Rise) nel ruolo di Percy."The Walking Dead: World Beyond" si concentrerà sulla prima generazione cresciuta nello scenario zombie-apocalittico. Alcuni diventeranno eroi, altri i "cattivi", ma alla fine tutti saranno cambiati per sempre. Cresciuti e consolidati nelle loro identità buone o cattive.La nuova serie dell'universo di The Walking Dead è prodotta da AMC Studios e sarà disponibile su Prime Video in Asia-Pacifico, Medio Oriente, Africa ed Europa (tranne Spagna e Portogallo). In Nord e Sud America, Spagna e Portogallo la serie sarà disponibile su AMC.