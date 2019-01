Netflix annuncia: "Stranger Things 3" arriva il 4 luglio 2019

Roma, 2 gen. (askanews) - L'attesa è ancora lunga ma c'è una data: 4 luglio 2019. Per i fan della fantascienza e del "Sottosopra", Netflix ha reso nota l'uscita della terza stagione della serie "Stranger Things" con un brevissimo trailer ambientato durante i festeggiamenti per il Capodanno del 1985, mentre la diretta del conduttore Dick Clark viene disturbata da interferenze. L'immagine si capovolge ed ecco che arriva sullo schermo il messaggio, lo stesso che appare anche sulla locandina: "Un'estate può cambiare tutto...".Le novità erano nell'aria da giorni dopo la pubblicazione da parte della piattaforma streaming di un video natalizio con i piccoli protagonisti della serie ambientata negli anni '80, Mike, Undici, Will, Dustin e Lucas, intenti a impacchettare regali di Natale, e di un altro video in cui venivano svelati i titoli dei nuovi otto episodi, tra cui "Incubi", "Il caso della bagnina scomparsa", "Il morso" e l'annuncio: "Nell'estate del 1985 l'avventura continua".Poche le indiscrezioni sulla nuova stagione della serie incentrata sulla misteriosa sparizione di un bambino e la simultanea apparizione di una bambina dai capelli rasati con superpoteri fuggita da un laboratorio. I Duffer Brothers, i creatori di "Stranger Things", hanno svelato che le nuove avventure, ambientate un anno dopo, avranno a che fare con la crescita dei ragazzi e i toni saranno molto dark. Confermato il cast, compresa Winona Ryder, accanto a nuovi personaggi come Maya Thurman Hawke, la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, nel ruolo di una ragazza misteriosa.