New York, prima di "Big Little Lies 2": la novità è Meryl Streep

New York, 30 mag. (askanews) - Al Lincoln Center di New York grande premiere di "Big Little Lies 2", la serie tv HBO con un big cast al femminile.Sul red carpet hanno sfilato le protagoniste Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Shailene Woodley, Laura Dern e Nicole Kidman accanto alla guest star di questa stagione, Meryl Streep.Le cinque donne, legate tra loro dal segreto sulla morte di Perry devranno affrontare l'indagine della polizia e l'arrivo a Monterey della suocera di Nicole Kidman, interpretata proprio da Streep.Il primo episodio della seconda stagione negli Usa andrà in onda il 9 giugno, per arrivare poco dopo anche in Italia su Sky.