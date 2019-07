Nicole Kidman incanta Taormina: grazie a pubblico che mi sostiene

Roma (askanews) - Era l'ospite più attesa ed ha incantato tutti: Nicole Kidman è arrivata a Taormina ospite del festival per ricevere l'Art Award ed ha firmato autografi, ha sfilato sul red carpet ed ha parlato di sé, del suo amore per l'Italia, per Fellini e Kubrick, e della sua avventura come produttrice e attrice della serie "Big little lies". "Thank you Picchio". E' stato Pierfrancesco Favino, nel teatro antico di Taormina, a consegnarle il premio. Lei, emozionata e quasi intimidita, ha ringraziato il "suo" pubblico."Io amo quello che faccio, ho lavorato con le persone migliori del mondo, con alcune delle migliori menti, talvolta solo per intrattenere, talvolta per quella che io chiamo l'indagine filosofica della vita. In ogni caso sono accesa dalla passione a questo punto della mia carriera, grazie alle enormi opportunità che ho. Quindi mi inchino e ringrazio tutti voi che mi sostente e siete qui questa sera. Il tempo è forse la cosa più preziosa che abbiamo. Quindi grazie per il tempo che voi ci avete dato e mi avete dato".