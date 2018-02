Noemi va a Sanremo con "Non smettere mai di cercarmi"

Milano (askanews) - Con più consapevolezza ma con molta emozione e un po' di ansia Noemi torna sul palco di Sanremo."La mia canzone si chiama "Non smettere mai di cercarmi", è una canzone bellissima perchè lancia un grido, perchè oggi siamo molto chiusi in noi stessi e invece questo grido di non smettere di cercarmi è rivolto a chi abbiamo conosciuto e con cui abbiamo condiviso delle cose. In qualche modo la vedo come una specie di spin-off di "sono solo parole" perchè approfondisce il concetto. A volte perdiamo di vista le persone e cercare in tutto quello che viviamo e facciamo per ritrovarle sempre vicine. Mi sembra un tema universale e mi piace tanto, è una canzone semplice ma potente e spero che al pubblico arrivi tanto"."Non smettere mai di cercarmi" fa parte di La Luna, il nuovo progetto discografico che arriva a due anni distanza dall'ultimo "Cuore d'artista" ed è composto da 13 brani inediti."Diciamo che questo è un progetto che parte da lontano a settembre con la pubblicazione di Autunno e poi con I miei rimedi, e c'è tanta roba. E' un album molto lunatico ma anche semplice. Ci sono due anime ben distinte, quella elettronica e quella un po' più blues con tanti autori diversi come Tommaso Paradiso e Francesco Tricarico ma sono tutti molto sinceri, diretti ed emozionanti, questa mi sembrava la cosa più importante".Il nuovo progetto di Noemi sarà presentato anche dal vivo con due speciali eventi live in programma il 27 maggio a Roma e il 29 maggio a Milano. E su Sanremo aggiunge."Devo dire che mi piacerebbe salire sul podio, ma ragazzi questo dipende da voi, spero che arrivi la canzone".