Nollet, hairdresser delle dive: a Cannes con Bellucci e Thurman

Roma, (askanews) - E' considerato un artista e il parrucchiere delle dive. Al Festival di Cannes si occupa del look delle star più belle e famose, da Nicole Kidman a Uma Thurman, Juliette Binoche e Monica Bellucci.E' John Nollet, 47 anni e look da dandy, proprietario di un salone a Parigi, il Courchevel, che nel tempo ha conquistato fama mondiale grazie alle acconciature studiate nei minimi particolari, gli accessori, le piume e gli ornamenti usati tra i capelli, e che tra poco aprirà una succursale a Saint Barth, nelle Antille francesi. Si divide tra spot, set fotografici, film e red carpet e, prima di partire per Cannes, il festival di tutti i festival, ha raccontato:"C'è sempre grande adrenalina quando un'attrice deve affrontare un tappeto rosso importante come Cannes, perché c'è tutto questo contorno di bellezza, glamour e gossip che lo circonda. Ma prima di tutto è un festival di film, dove le donne portano il loro lavoro, la loro arte, e quando siamo lì realizziamo di non essere soli, c'è un intero team per loro, il trucco, lo stylist, il parrucchiere, dobbiamo tutti darle coraggio, renderla splendida e farla sentire tale, pronta per essere ammirata dal mondo".In questa edizione del festival avrà un grande onore: "Cannes quest'anno è grandioso, è l'edizione numero 70 e io ho l'onore di occuparmi di Monica Bellucci per la cerimonia d'apertura e chiusura, di Nicole Kidman, di Uma Thurman che è nella giuria di Un certain Regard..."."Se scelgono me - conclude - sono felice, significa che vogliono essere più belle e mi aiutano a condividere il mio messaggio: l'accessorio più importante per una donna, secondo me, sono i suoi capelli".