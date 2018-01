"Notes and words", il nuovo disco della jazzista Letizia Onorati

Roma, (askanews) - Esce "Notes and words", il nuovo disco di Letizia Onorati, giovane e talentuosa cantante jazz leccese, alla sua seconda esperienza discografica.Nove brani inediti composti e arrangiati da Paolo Di Sabatino (sua anche la rielaborazione dei 3 standard che completano il lavoro), vero e proprio "regista" del lavoro realizzato.Il progetto è impreziosito dalla partecipazione di musicisti di prim'ordine. Oltre a Paolo Di Sabatino (che è anche produttore artistico dell album) al pianoforte, Flavio Boltro alla tromba, Max Ionata al sax, Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Mencarelli al basso elettrico e contrabbasso, Glauco Di Sabatino alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Special guest il notissimo crooner newyorkese Sachal Vasandani.L album sarà presentato dal vivo in occasione del tour che avrà inizio domenica 21 gennaio, a Lecce. Queste le date fino ad ora annunciate: il 21 gennaio al Teatro Apollo di Lecce, il 22 gennaio al Modo Jazz Club di Salerno, il 23 gennaio al Bravo Caffè di Bologna, il 25 gennaio all Auditorium Parco Della Musica - Studio Borgna di Roma, il 26 gennaio a Il Melo di Gallarate (VA), il 28 gennaio al Teatro Filippo Neri di San Benedetto del Tronto (AP).