"Nureyev-The White Crow", il film sul ribelle genio della danza

Roma, 28 mag. (askanews) - Dal 27 giugno arriva al cinema "Nureyev - The White Crow", film sulla vita del leggendario ballerino e coreografo Rudolf Nureyev. Anticonformista, caparbio e ribelle, genio della danza. Si racconta la sua infanzia sofferta nella gelida città sovietica di Ufa, la scuola di ballo che frequentò a Leningrado, il successo. A soli 22 anni entrò nella rinomata Kirov Ballet Company, con cui andò a Parigi nel 1961, nel suo primo viaggio al di fuori dell'Unione Sovietica.Gli ufficiali del KGB, però, lo marcarano stretto, diffidando del suo comportamento ribelle e della sua amicizia con la giovane Parigina Clara Saint. Il ballerino non potrà andare a Londra con la compagnia e dovrà essere immediatamente rimpatriato. I "superiori" di Nureyev gli comunicarono che doveva assolutamente tornare in Patria per esibirsi al Cremlino ma lui comprese che stava pagando caro il prezzo della sua libertà nella capitale parigina.A dare il volto a Nureyev il giovane Oleg Ivenko, mentre Ralph Fiennes oltre a essere regista, è Alexander Pushkin, famoso maestro russo di ballo.