"Oetzi e il mistero del tempo", al cinema dall'8 novembre

Roma, (askanews) - In sala dall'8 novembre " tzi e il mistero del tempo", film diretto da Gabriele Pignotta, che vede la celebre mummia conservata nel Museo Archeologico di Bolzano risvegliarsi magicamente.Nel cast Michael Smiley, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin, Deirdre Mullins e la partecipazione di Vinicio Marchioni nei panni di un padre e Alessandra Mastronardi nel suo primo ruolo da villain. Un family fantasy girato in inglese, storia di elaborazione del lutto genitoriale con incredibili effetti speciali e importanti cenni storici, già accolto con entusiasmo al festival di Giffoni dove ha vinto la sezione Elements +6. Una produzione One More Pictures con Rai Cinema.