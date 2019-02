Ognuno ha la sua verità, arriva la serie tv "Non mentire"

Roma, 15 feb. (askanews) - Esistono davvero due versioni per ogni storia? È la domanda che vuole suggerire "Non mentire", serie tv in tre puntate, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, in onda in prima serata su Canale 5 dal 17 febbraio, con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano.Lei, Laura è un'insegnante di un liceo di Torino con alle spalle una relazione appena finita. Lui, Andrea, affascinante chirurgo, padre di uno dei suoi studenti, le chiede di uscire. Tra loro sembra funzionare, passano una serata piacevole ma quell'appuntamento cambierà le loro vite e avrà terribili conseguenze sulle loro famiglie, i loro amici, colleghi e conoscenti.Il regista: "Scopriamo in una ricostruzione a posteriori che nel corso di quella serata è successo qualcosa che dividerà per sempre le loro vita".Un thriller psicologico in cui verità e bugie vanno di pari passo e in cui vengono esaminati entrambi i punti di vista dei personaggi."La serie si chiama 'Non mentire' perché racconta un mondo più ampio, un mondo di persone che mentono". "A volte si è costretti a mentire per poter salvare la faccia davanti a chi ti vuole bene ed è indotto in un certo senso a non credere in te per una serie di coincidenze".Greta Scarano: "Quando ho letto la sceneggiatura non volevo mai smettere e credo che in qualche modo il pubblico proverà la stessa cosa".