Omaggio a De Andrè, un canale ufficiale Vevo dedicato all'artista

Milano (askanews) - Un intero canale dedicato ad pilastro della musica italiana il cantautore genovese Fabrizio De Andrè. Il progetto è stato realizzato sulla piattaforma video Vevo ed è già disponibile online. Gli appassionati di musica potranno rivivere l'emozione delle note di De Andrè riscoprendole in 25 video, tutti tratti da un concerto dal vivo andato in scena il 13 e 14 febbraio 1998 al Teatro Brancaccio di Roma. Fra questi tutti i capolavori del cantautore "Bocca di rosa", "Creuza de ma", "Ho visto Nina volare" e "Via del campo".L'obiettivo finale è raccogliere sul canale VEVO l'intera produzione di De André, creando un unico spazio online in cui conservare per sempre la musica e la poesia di uno dei più grandi artisti italiani.