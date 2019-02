Oscar, red carpet glitter: da JLo a Emma Stone. Lady Gaga in nero

Roma, 25 feb. (askanews) -Los Angeles, 25 feb. (askanews) - Da Glenn Close tutta dorata, a Jennifer Lopez e Brie Larson che hanno optato per l'argento. Il red carpet degli Oscar 2019 è stato scintillante, anche per Emma Stone che ha scelto un abito marrone e oro con ampie maniche a farfalle.Ammiratissima Charlize Theron in versione mora con abito Dior celeste accollato, sobrio ed elegante. Look insolito, invece, per Lady Gaga, che in altre occasioni ha sempre sfoggiato look bizzarri e pomposi. Stavolta, alla cerimonia che l'ha vista protagonista, si è presentata vestita di nero con guanti di pelle.