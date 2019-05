Pamela Prati, Littizzetto: Mark Caltagirone? Io ho John Pinerolo

Roma, 27 mag. (askanews) - Anche Luciana Littizzetto ironizza su Pamela Prati e le finte nozze con Mark Clatagirone, vicenda di gossip che da giorni impazza sui media e sui social. Nel suo consueto intervento a "Che Tempo che Fa" su Rai1, Littizzetto si confida con Fabio Fazio: "Mi sposo, è un uomo molto riservato non vuol farsi notare e vedere. Vuoi sapere come si chiama? John Pinerolo, è il cugino di Mark Caltagirone".L'artista torinese ha poi mostrato delle presunte foto insieme per testimoniare il loro amore e rivolgendosi poi direttamente a Pamela Prati ha concluso: "Ma sai che ti è andata bene Pamelona? Lascia fare guarda che avere un maschio in casa è solo un peso"La puntata sul sito raiplay.it