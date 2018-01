Paola Ferrari "sposa" Costantino della Gherardesca e va in Ghana

Roma, (askanews) - Con un escamotage di finzione, che vede Paola Ferrari sposare Costantino della Gherardesca e intraprendere con lui un idilliaco viaggio di nozze, "Le spose di Costantino" nella prossima puntata ci conduce alla scoperta del Ghana.Un viaggio che ha segnato nel profondo la giornalista sportiva che racconta così la sua partecipazione al docureality di Rai2: "Un'esperienza fortissima, ho avuto la fortuna di andare forse nel paese più difficile che è il Ghana. Se non vedi il Ghana forse non capisci la vera Africa, con tutte le sue contraddizioni, molto forti, con la sua povertà estrema ma anche con la sua grande voglia di crescere. E ' un paese che sta crescendo moltissimo, c è una vera forza propulsiva".Poi aggiunge: "Le difficoltà sono state importanti, ma abbiamo vissuto delle avventure indimenticabili, dagli stregoni ai re, alle famiglie che vivono sulle spiagge solo di pesca, all'umanità e l'amore che lega fortissimo queste persone. Quello che mi resterà fortemente è la capacità delle persone di sopportare le difficoltà e di amare, che noi abbiamo perso, quasi del tutto."Quello con Paola Ferrari è il secondo appuntamento de "Le Spose di Costantino", il nuovo docu-reality di Rai2, in onda giovedì 18 gennaio alle 21.20. Il programma è realizzato in collaborazione con Magnolia.