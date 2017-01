Paolo Belli: a "Ballando con le stelle" tante novità musicali

Roma, (askanews) - "Milly Carlucci ci ha riconfermato a Ballando con le stelle. Partiremo per dieci settimane su RaiUno il sabato sera"."Dal punto di vista musicale quest'anno ho fatto una scelta che spero sia vincente. Ho avuto molto coraggio nel confrontarmi con Milly. Porteremo la mia big band a interfacciarsi con un produttore-dj-arrangiatore. Mi auguro non sia un salto nel vuoto ma nella mia testa ho ben chiaro cosa dovrò fare e se riuscirò a portare a termine quello che penso, 'Ballando con le stelle' quest'anno sarà un programma bello anche da un punto di vista musicale". Ad annunciare le novità è Paolo Belli, che dal 2013 co-conduce insieme a Milly Carlucci il programma "Ballando con le stelle" che tornerà prossimamente per la nuova edizione.