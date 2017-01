Paolo Belli a teatro con "Pur di fare musica": swing e risate

Roma, (askanews) - Un mix di musica e comicità, con omaggi ai maestri della musica italiana. Dal palco di "Ballando con le stelle" a quello teatrale. L'eclettico Paolo Belli torna a teatro, dal primo al 5 febbraio al Teatro Greco di Roma, con lo spettacolo "Pur di fare musica" (regia di Alberto Di Risio) e una band in formazione inedita, studiata appositamente per il tour. Insieme a sette musicisti, l'artista reinterpreta il suo repertorio con nuovi arrangiamenti e tante risate. Come spiega lo stesso Paolo Belli:"La nostra missione, soprattutto in un contesto storico in cui stiamo vivendo dove c'è bisogno di allegria, è quella di divertire il pubblico. La miscela è tanta musica ma con grande comicità, con grande divertimento dovuto alla vita vissuta. Parliamo della vita di un musicista che fa qualsiasi cosa, dai provini fino a inventarsi delle band improbabili. In questa commedia, verranno a fare provini un musicista sordo, quattro gemelli che non si possono vedere l'un l'altro e un ragazzo che pur di lavorare e suonare finge di essere spagnolo ma poi si scopre...".Rivisitazione dei pezzi classici del suo repertorio e quello dei suoi maestri produce come risultato una grande reinvenzione delle canzoni, mescolate a una forte vena umoristica."Gli arrangiamenti e i brani scelti del mio repertorio - dice Paolo Belli - sono i classici, da 'Sotto questo sole' a 'Ladri di bicicletta' fino a 'Ho voglia di ballare', dal passato remoto al presente. Tutto arrangiato in una nuova versione, in teatro porto una forma più swing anni Trenta e Quaranta. C'è il violino, l'armonica, il banjo, mandolino"."Porto in scena anche i miei maestri, omaggi a Paolo Conte a Fred Buscaglione, John Belushi, Jannacci, perché quando i musicisti vanno all'estero si devono inventare altri repertori. Portiamo i miei maestri ma in maniera molto comica...".