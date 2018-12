Per i suoi (quasi) 90 anni, Piero Angela suona "As time goes by"

Roma, (askanews) - Emozionante esibizione al pianoforte di Piero Angela ospite, a pochi giorni dal suo 90esimo compleanno (22 dicembre), di Fabio Fazio a "Che Tempo che Fa" su Rai1,"È una canzone che dice proprio 'il tempo passa e va', in inglese 'As time goes by', più conosciuta come famoso pezzo di 'Casablanca'", ha annunciato lo stesso conduttore televisivo e divulgatore scientifico con la passione del jazz, che ha intonato il brano reso celebre dal film del 1942 con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman.Link attivo a www.raiplay.it, dove sono presenti anche le puntate del programma.