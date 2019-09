"Per me", il nuovo singolo di Fabrizio Moro, tour dal 12 ottobre

Roma, 13 set. (askanews) - È online il video di "Per me", il nuovo singolo di Fabrizio Moro, estratto dall'album di inediti "Figli di nessuno".Il video - che celebra la carriera dell'artista dai primi live fino ai giorni nostri - è stato girato nel Dream Cinema - Fornaci Cinema Village di Frosinone, e vede la regia e produzione di Trilathera e la sceneggiatura dello stesso Fabrizio Moro e Trilathera."Per me" ha il linguaggio diretto e senza filtri che contraddistingue il cantautore, che ancora una volta torna a far emozionare e riflettere.L'album "Figli di nessuno" (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro, arrivato a due anni di distanza da "Pace". Dal 12 ottobre Moro tornerà a esibirsi live in tutta Italia: prima con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport di Acireale (CT), Roma (18 e 19 ottobre) e Milano (26 ottobre), e, dal 13 novembre, con un tour nei principali teatri italiani.