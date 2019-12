"Perché Beethoven", l'omaggio video del pianista Gabriele Carcano

Roma, 30 dic. (askanews) - Perché Beethoven? Alla vigilia del 250enario beethoveniano, che vedrà tutto il mondo festeggiare il genio di Bonn, il giovane pianista italiano Gabriele Carcano omaggia con un personalissimo video-domanda l'anno che si inaugura, sulle note della Sonata op.53 Waldstein. L'intento è porgere il grande repertorio classico all'attenzione del pubblico generalista con una contemporaneità fresca e consapevole dei nuovi linguaggi.Il montaggio musicale unisce diversi momenti della Sonata Waldstein così da creare una narrazione che ne sottolinei gli elementi salienti. Un omaggio perché questo anniversario (Beethoven nacque a Bonn il 16 dicembre 1770) non rimanga solo una celebrazione per i frequentatori abituali delle sale da concerto, ma un'occasione di riflessione tra musicisti e pubblico.Carcano parteciperà alla serie di concerti dedicati all'integrale delle sonate beethoveniane, che da gennaio a maggio animerà la stagione della Società del Quartetto a Villa Necchi a Milano, ma si dedicherà al genio di Bonn in numerosi concerti lungo l'anno nella penisola, in Europa e in Giappone.