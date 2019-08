Pianobarga, 6 giorni di magia pianistica con Lisitsa e Pieranunzi

Roma, 1 ago. (askanews) - È la prima "YouTube Star" del panorama classico, ma soprattutto è la prima artista classica ad aver trasposto il proprio successo virtuale in una carriera concertistica internazionale che la vede protagonista sui palchi più prestigiosi d Europa, Stati Uniti, America Latina e Asia. La polacca Valentina Lisitsa sarà fra gli ospiti della terza edizione di Pianobarga, dal 1 al 6 agosto, assieme ad altri straordinari giovani pianisti come il belga Julien Libeer e l'olandese Gile Bae.Tra i brani originali di raro ascolto presenti nei recital di Pianobarga c'è anche Six Pianos, capolavoro per sei pianoforti del compositore minimalista americano Steve Reich, i brani pianistici di Dinu Lipatti e i Preludi Gregoriani di Respighi.Tutti i programmi di Pianobarga saranno accomunati dalla presenza di trascrizioni da brani sinfonici, sia per mano dello stesso autore, sia ad opera di altri compositori, o nelle affascinanti declinazioni jazzistiche di Enrico Pieranunzi.