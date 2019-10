Piero Pelù duetta con Greta Thunberg per la difesa del clima

Milano, 17 ott. (askanews) - Il rocker e la ragazzina insieme per il clima. Piero Pelù duetta con la giovane attivista svedese Greta Thunberg nel suo ultimo singolo "Picnic all'inferno". Il cantante fiorentino, ambientalista da sempre, racconta come nasce questa canzone."Stavo elaborando un'altra canzone sul tema green quando ho sentito il discorso di Greta nel dicembre 2018 a Katowice(Polonia) in occasione della COP24. Da lì sono iniziati gli input nella testa e le prime connessioni, fino a che il blues che stavo elaborando si è perfezionato anche grazie all'arrivo di Luca Chiaravalli, che ha prodotto insieme a me la canzone e da lì ho pensato: perchè non inserire proprio la voce di Greta Thunberg nella canzone. Chiaramente c'era la paranoia se lei era d'accordo, abbiamo fatto sentire il provino ai genitori e ai sui collaboratori e quando hanno capito che il tema era in linea col suo messaggio ho potuto approfondire la cosa e ho capito che le parole della ragazza sulla base blues che stavo facendo erano perfettamente sintonizzate, una sorta di magia musicale e umana che si è concretizzata attraverso la sua purezza e la mia musica. Sembra che lei sia venuta a fare un duetto rap e in studio e che la musica fosse perfettamente a tempo in maniera naturale. Il tono che ha avuto a Katowice era perfetto, lei era calmissima diceva delle cose potentissime tipo: Ci avete ignorato in passato e lo farete anche in futuro oppure non si è mai troppo piccoli per fare un cambiamento e per creare un cambiamento sono due frasi fortissime di una universalità totale che riguardano sia un adolescente ma anche tutto il genere umano.