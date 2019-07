Pitt, DiCaprio e Margot Robbie: tutti a Los Angeles per Tarantino

Roma, 23 lug. (askanews) - Dopo l'anteprima al Festival di Cannes, red carpet stellare a Los Angeles per la presentazione di "C'era una volta... a Hollywood" di Quentin Tarantino, il suo ultimo film e uno dei più personali e sentiti.Presenti tutti i protagonisti, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e la bellissima Margot Robbie, accanto al regista in un'atmosfera vintage e fine anni '60. Il film, infatti, è ambientato nel 1969 e racconta la storia di un attore televisivo (DiCaprio) che cerca di sfondare anche al cinema e della sua controfigura (Pitt), con sullo sfondo il massacro di Sharon Tate e di altre persone da parte di Charles Manson e della sua setta. "C'era una volta... a Hollywood" uscirà in Italia dal 19 settembre.