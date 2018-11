Premio alla carriera per Bradley Cooper, con lui Lady Gaga

Los Angeles (askanews) - È ufficialmente iniziata la stagione dei premi cinematografici che culmina con le nomination agli Oscar 2019. Tra i primi a mietere successi Bradley Cooper che ha ricevuto il prestigioso American Cinematheque Award alla carriera. L'attore protagonista di "American Sniper", è soprattutto regista e protagonista insieme a Lady Gaga di "A Star Is Born", film romantico musicale che ha proiettato entrambi ad essere tra i papabili nella corsa all'Oscar."In fondo pensavo di poter interpretare un musicista lavorando sodo e volevo fortemente fare anche il regista di un film ma sapevo che dovevo impegnarmi molto. Quindi ho aspettato di avere qualcosa da dire e ho unito gli sforzi, per fortuna la Warner Brothers mi ha permesso di farlo e di lavorare con persone fatastiche" ha detto Bradley Cooper dopo la cerimonia."Lui è costantemente alla ricerca della verità e della autenticità e questa ricerca la ha portata tutti i giorni sul set. Ha creato questa bellissima famiglia, lui credeva in noi e noi credevamo in lui. Sono felicissima per lui si merita questo premio" ha detto visibilmente emozionata Lady Gaga."Ciò che ho imparato lavorando con Cooper è che la spontaneità è una cosa buona. Poi mi ha insegnato a essere me stessa ma senza avere paura di cambiare e di muovermi, gli sono veramente grata" ha concluso la cantante attrice.