Red carpet per "I due Papi" Anthony Hopkins e Jonathan Price

Los Angeles, 19 nov. (askanews) - Red carpet a Los Angeles all'AFI Fest per Anthony Hopkins e Jonathan Price protagonisti de "I due papi", film Netflix che racconta la storia di Benedetto XVI e Papa Francesco, la loro elezione al soglio pontificio, il loro passato e lo storico passaggio di consegne avvenuto fra i due. La critica ha lodato l'interpretazione dei due protagonisti alle prese con due ruoli rischiosi e difficili."È davvero complicato interpretare qualcuno così potente. Quelloo che tendo a fare, così come molti altri attori, è cercare i difetti e le debolezze che li portano a diventare quella persona", spiega Price, che nel film interpreta Bergoglio.Alla regia Fernando Meirelles: "Mi piaceva molto l'idea di queste due persone che differiscono in tutto ma devono trovare un terreno comune perché fanno parte della stessa Chiesa. È come nelle famiglie, dove magari ci sono repubblicani e democratici e tu te la prendi con tuo fratello".