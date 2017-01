Residente Evil: Final Chapter: Milla Jovovich e l'addio alla saga

Los Angeles (askanews) - "Resident Evil: The Final Chapter" segna il capitolo finale, il sesto della serie, del franchise, blockbuster ispirato alla serie di videogiochi survival-horror omonima. Milla Jovovich, top model, attrice e cantante ucraina naturalizzata statunitense, chiude dopo 15 anni la saga cinematografica più amata e popolare basata su dei videogiochi."'Resident Evil' è stata da sempre la realtà alternativa della mia vita di tutti giorni" confessa la Jovovich. "Devi fare una serie di incredibili stunt, sullo sfondo di scenari straordinari. Sono sicura che rimpiangerò molto questo aspetto. È come trovarsi immersi in un universo completamente pazzo e all'interno del quale mi trovo a essere un supereroe".L'interpretazione di Milla Jovovich ha svolto una parte fondamentale nel successo della saga, come riconosce il regista Paul Anderson: "Per noi la carta vincente è stata Milla. È stata lei a risucchiare come una calamita nel mondo di 'Resident Evil'. Anche se non sapevate niente del videogioco lei vi portava all'interno della scena, si risvegliava nella villa, senza sapere niente e senza memoria. È diventata l'avatar del pubblico, la sua guida in questo mondo strano e incredibile".Nella sale italiane il film destinato a chiudere la saga di "Resident Evil" a 14 anni dal film che diede vita alla saga, dovrebbe giungere il 26 gennaio 2017.