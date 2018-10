Riparte da Trieste la stagione del musical "We will rock you"

Roma, (askanews) - Dopo il successo del 2009-2010, "We will rock you", il musical che mette in scena 24 tra i maggiori successi dei Queen, torna sulle scene italiane con un nuovo cast e una nuovissima produzione concepita appositamente per il nostro Paese da Claudio Trotta per Barley Arts.Alla "data zero" che si è tenuta a Civitanova Marche (il 20 e il 21 ottobre, Teatro Rossini), segue l'inaugurazione della nuova stagione del musical, che andrà in scena nelle principali città italiane, debuttando il 25 ottobre al Teatro Rossetti di Trieste (dal 25 al 28 ottobre, Teatro Rossetti).È la storia di Galileo e Scaramouche, interpretati da Salvo Vinci e Alessandra Ferrari, che - insieme ai ribelli Bohemians - in una società futuribile decidono di opporsi alla multinazionale, la Globalsoft, che governa il mondo, riportando l'Amore, la Musica dal Vivo e la Bellezza al centro della loro vita."Voglio poter immaginare il mondo sempre più popolato da giovani che, come Galileo e Scaramouche nel nostro spettacolo, decidano fattivamente di opporsi a un modello di Società che non lascia spazio ai sogni", ha detto Trotta.La regia è affidata al candidato "Lawrence Olivier Award" Tim Luscombe, mentre le musiche e le canzoni originali sono eseguite dal vivo da una band formata dai migliori musicisti selezionati alle audizioni.Dopo Trieste il musical andrà in scena nelle principali città, tra cui Assisi (1 e 2 dicembre, Teatro Lyrick), Bologna (dal 7 al 9 dicembre, EuropAuditorium), Brescia (15 dicembre, Gran Teatro Morato), Montecatini Terme (il 22 dicembre, Nuovo Teatro Verdi), Jesolo (il 10 gennaio, Palazzo del Turismo), Bassano Del Grappa (il 12 gennaio, Palabassano Due), Bergamo (il 18 gennaio, Creberg Teatro Bergamo), Milano (dal 31 gennaio al 3 febbraio; dal 7 al 10 febbraio; dal 14 al 17 febbraio, Teatro Ciak), Genova (dal 21 al 23 febbraio, Politeama Genovese), Roma (dal 27 febbraio al 3 marzo, Teatro Brancaccio), Napoli (il 5 marzo, Teatro Augusteo), Catanzaro (il 9 marzo, Teatro Politeama), Reggio Calabria (l 11 marzo, Teatro Cilea), Catania, (il 13 marzo, Teatro Metropolitan), Bari (il 16 e il 17 marzo, Teatro Team), Firenze (dal 22 al 24 marzo, Teatro Verdi), Padova (29 marzo, Gran Teatro Geox), Torino (il 5 e il 6 aprile, Teatro Colosseo) e Gorizia (il 9 aprile, Teatro Verdi).