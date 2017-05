"Ritmo Ideale", l'ironia dr.gam sulla frenesia della vita di oggi

Milano (askanews) - "Tutto quel che vediamo, quel che sembriamo, non è che un sogno dentro un sogno". Una citazione di Edgar Allan Poe, tra i suoi scrittori più cari, ha ispirato a dr. gam, all'anagrafe Andrea Gamurrini, la sceneggiatura del video del nuovo singolo "Ritmo ideale". Con ironia il cantante marchigiano, che è anche compositore, autore e produttore, prende in giro una vita dai ritmi frenetici: il regista, in questo caso lui stesso, guarda la storia di un sogno nel sogno sullo schermo del televisore, cercando di dimenticare il suo inconscio, che gli consiglia di rallentare a vantaggio di quiete e relax."Ritmo Ideale" è il terzo estratto dal primo album di inediti di dr. gam "Another family", lavoro concepito dopo moltissimi live in Italia e all'estero, frutto di quattro anni in studio con musicisti italiani ed internazionali, che sarà ristampato negli Stati Uniti e in Canada per l'estate 2017.