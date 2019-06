Roberto Bolle balla a ritmo di swing nella notte di Milano

Milano, 1 giu. (askanews) - Incursione a ritmo di swing nella notte di Milano del ballerino Roberto Bolle. Dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle 23.00 alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo una serata di swing all'insegna del festival di danza da lui promosso OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan.Mano per mano con la ballerina della Scala Antonella Albano, ha attraversato la folla di persone radunate a ballare e ha iniziato una performance sulle note di "Effervescent Blues".Alla fine, acclamatissimo da un pubblico ancora stupito, con la stessa grazia e sempre sorridente si è allontanato.OnDance 2019 è, con questa serata, giunta quasi alla sua conclusione, ma la danza è ancora protagonista della città durante il weekend con un intenso calendario di open class al Teatro Burri, un Gala spettacolo agli Arcimboldi e poi il gran finale in piazza Duomo domenica sera, con ospiti, oltre alla grande danza di Roberto Bolle, Roberto Vecchioni, Mahmood, Serena Rossi e il violinista Alessandro Quarta. Conduce, con la sua ironia, Geppi Cucciari.