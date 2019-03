Roberto Bolle lancia "OnDance" la festa delle danza

Milano, 13 mar. (askanews) - Roberto Bolle lancia la seconda edizione di OnDance è la festa della danza, di tutte le danze."Un appuntamento imperdibile a Napoli il weekend 18 e 19 maggio e subito dopo tutta la settimana dal 26 maggio fino al 2 giugno con tanti eventi 5 spettacoli agli Arcimboldi di Bolle and friends, eventi in tutta la città, di tanti balli dal tango allo swing. Già l'anno scorso era bella ora lo sarà ancora di più perchè cerchiamo sempre di superarci, di arricchire l'offerta e speriamo di farcela. Sono felicissimo se in tanti verrete e ci seguirete" ha detto Roberto Bolle a Milano a margine della conferenza stampa di presentazione di "Roberto Bolle - Questa notte mi ha aperto gli occhi"; è un documentario in quattro puntate in onda in prima serata ogni sabato a partire dal 16 marzo su Sky Arte in cui il ballerino che tutto il mondo ci invidia porta lo spettatore nel ventre dei grandi teatri delle città in cui si esibisce - Londra, New York, Tokyo e Milano - raccontando tutto quello che non sta sotto i riflettori.