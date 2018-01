Roger Waters: preoccupato per giovani consumati dagli smartphone

Roma, (askanews) - "Sono un po' preoccupato che i ragazzi di oggi, saranno così consumati guardando i loro Iphone o Samsung o cos'altro, cadranno nel precipizio e sarà la fine della razza umana": così Roger Waters, membro fondatore dei Pink Floyd, alla presentazione della mostra "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains", dal 19 gennaio al Museo Macro di Via Nizza a Roma."Quel po' che ne ho vissuto io, che è stato negli anni '70, allora il mondo era divorato da domande come, se possiamo trovare dentro di noi la capacità di dare un qualche senso alla vita sulla Terra e il nostro potenziale o meno di empatizzare l'uno con l'altro. Era un viaggio molto emozionale e politico per un breve periodo della mia vita", ha ricordato Waters."Siamo su un treno espresso verso l'estinzione e prestiamo poca, davvero poca a attenzione a questo in quanto razza", ha messo in guardia.