Roma, a Cinecittà World i campionati di fuochi d'artificio

Roma, 13 giu. (askanews) - Occhi al cielo e naso all'insù: a Cinecittà World torna lo spettacolo straordinario di Stelle di fuoco, il campionato italiano di fuochi d'artificio. A Roma l'estate 2019 esplode di emozioni dal 28 al 30 giugno e dal 5 al 7 luglio con i fuochi più belli e potenti d Italia. Le migliori aziende pirotecniche italiane si incontreranno nel parco divertimenti del Cinema e della Tv per sfidarsi nei cieli di Roma, regalando performance uniche a livello nazionale.Ogni sera dal venerdì alla domenica, a partire dalle ore 18, atmosfere colorate e travolgenti, eventi piromusicali ed esibizioni pirotecniche ad alto impatto emozionale e inoltre cibo da strada di qualità proveniente dall'Italia e dal mondo. La grande novità 2019 di Stelle di fuoco è infatti il Villaggio Street Food con ricercate eccellenze enogastronomiche da assaporare passeggiando tra le attrazioni e i grandi set cinematografici del parco, oppure seduti ai tavoli all'aperto per godersi comodamente gli spettacoli pirotecnici in programma.