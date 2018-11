Roma abbraccia The Giornalisti, data chiude prima parte #Lovetour

Roma, (askanews) - The Giornalisti hanno chiuso la prima parte del Lovetour con un mega concerto al Palalottomatica di Roma, terza data sold out nella Capitale della band capitanata da Tommaso Paradiso.Due ore di concerto, con il pubblico in delirio, migliaia di luci dei telefonini accese, cori a squarciagola delle loro numerose hit, tra cui "Love", "Completamente", "Questa nostra stupida canzone d'amore", "Riccione", "New York", "Felicità puttana"."Grazie a tutti, è finita qui, ci rivedremo ancora, ma è finita qua per adesso. Grazie a tutta la squadra che sta lavorando e lavora per noi, grazie ai nostri affetti, grazie a voi tutti soprattutto, se mi escono le lacrime è tutto normale, fa parte del mestiere", ha poi detto, congedandosi con un coro gospel in coda a "Dr House"."Noi siamo The Giornalisti, questo è un ca... Di cuore gigante", ha aggiunto. "Adesso vado a dormire per un po' di mesi, tipo in letargo, come gli animali nei mesi invernali", ha concluso.Il tour Love prende il nome dall'ultimo album certificato disco d'oro dei The Giornalisti, uscito il 21 settembre per la Carosello Records, a due anni di distanza da "Completamente sold out". Il tour live nei palazzetti, organizzato da Vivo Concerti, è iniziato il 21 ottobre e ha toccato le maggiori città italiane (Vigevano, Torino, Caslecchio di Reno, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Genova, Padova, Montichiari e Milano). Il Love tour riprenderà a marzo e aprile 2019.