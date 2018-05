Ron: "Vi racconto come nacque 'Piazza Grande' con Lucio Dalla"

Roma, (askanews) - Ron racconta come nacque il brano di successo "Piazza grande" scritta insieme a Lucio Dalla. Lo fa con askanews, ricordando il grande artista bolognese, a margine dello spettacolo "Lucio! Il Tour", il live con cui Ron omaggia l'amico e collega, eseguendo dal vivo alcuni dei brani più importanti che i due hanno scritto insieme, e molti altri brani appartenenti al repertorio di Dalla."Vi racconto come è nata Piazza Grande. Eravamo su una nave che ci portava in Sicilia a fare dei concerti. Stavo strimpellando la chitarra, Lucio dormiva. Ho cominciato a buttare fuori delle note, Lucio si è svegliato, ha cominciato a buttar fuori delle note anche lui ed è nata Piazza Grande. Fu un momento magico, c'era il mare, la nave".