Tokyo (askanews) - Bagno di folla per Ryan Gosling a Tokyo dove ha partecipato alla prima di "La la land", la commedia musicale di cui è protagonista insieme a Emma Stone."Abbiamo adorato fare questo film e speriamo che lo amiate tanto quanto è piaciuto a noi farlo", ha detto sfilando davanti ai fan giapponesi insieme al regista Damien Chazelle. Entrambi sono candidati all'Oscar per "La la land" che ha ricevuto in tutto 14 candidature.